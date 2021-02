Mirabelli svela un retroscena: «Con Immobile era fatta, ma Lotito…»

L’ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha svelato un incredibile retroscena di mercato che riguarda Immobile e la Lazio

Una storia vecchia di almeno un paio d’anni, ma che anche adesso suscita scalpore. L’ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha svelato in un’intervista un incredibile retroscena di mercato, che vede coinvolti la Lazio e Ciro Immobile.

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com ha affermato: «Non avevo fatto i conti con il presidente Lotito. Noi avevamo già l’accordo con Immobile, ma la Lazio voleva 100 milioni di euro e così non se n’è fatto nulla; sapevano di avere un campione in casa».