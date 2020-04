Ministro della Salute spagnolo: «Non so dire se la Liga ripartirà»

Il Ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, è tornato a parlare della possibile ripresa della Liga, mostrando qualche perplessità

Salvador Illa, ministro della Salute spagnolo, durante una conferenza stampa sull’andamento della pandemia nel suo paese, ha dichiarato:

«Oggi non posso dire se il campionato spagnolo potrà riprendere. Sarebbe un’imprudenza se mi pronunciassi adesso».

Anche Illa, quindi, al pari di Spadafora in Italia, sceglie la strada della prudenza per quel che riguarda il possibile ritorno in campo e la ripresa degli allenamenti. Il lockdown, infatti, in Spagna sarà in vigore fino al 9 maggio e, prima di quella data, dovranno essere effettuate tutte le dovute valutazioni.