Milinkovic-Vecino, oggi l’esordio della Lazio al Mondiale

Milinkovic-Savic e Vecino, i due rappresentanti della Lazio al Mondiale, faranno il proprio esordio oggi a Qatar 2022

Oggi è il grande giorno dell’esordio della Lazio al Mondiale in Qatar. Milinkovic-Savic e Vecino, rappresentati biancocelesti, scenderanno in campo rispettivamente in Brasile-Serbia (ore 20) e in Uruguay-Corea Del Sud (ore 14).

Per entrambi, come riportato dal Corriere della sera edizione romana, è la seconda esperienza al Mondiale. Nel 2018 il centrocampista ex Inter ha segnato proprio contro la Corea del Sud uno dei suoi 4 gol in Nazionale, mentre il Sergente venne eliminato 4 anni fa ma in U20 vinse il Mondiale proprio contro il Brasile.