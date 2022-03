Milinkovic scherza al Louvre: «Dicono che i miei assist siano arte» FOTO

Milinkovic Savic è volato a Parigi nei due giorni liberi concessi da Sarri. Su Instagram ha immortalato ironicamente la sua visita al Louvre

I due giorni di relax concessi da Sarri sono stati una ghiotta occasione per un breve viaggio. Milinkovic Savic è così salito sul primo volo destinazione Parigi per tascorrere due giorni di vacanza, in compagnia della sua bella Natalija. Ovviamente, non poteva mancare un giro al Louvre, visitato con la solita ironia del Sergente.

Il centrocampista, infatti, si è fatto immortalare tra i corridoi del museo e scherzato su Instagram: «Dicono che i miei assist sono arte».