Milinkovic-Savic, maglia all’asta per aiutare il popolo ucraino: la storia

La maglia di Milinkovic-Savic all’asta per aiutare il popolo ucraino: l’incredibile storia di un tifoso biellorusso

La maglia di Sergej Milinkovic-Savic all’asta per aiutare il popolo ucraino. La storia arriva da lontano. L’associazione ucraina no profit, B42kon, ha messo all’asta una sua casacca originale.

La compagnia di volontariato ha ricevuto un messaggio da un tifoso bielorusso. Questo ragazzo era andato in trasferta a Mosca per sostenere la Lazio nel match di Europa League tra Lokomotiv e la squadra di Sarri lo scorso 25 novembre. Dopo il match vinto dai biancocelesti è riuscito a prendere la maglia del Sergente e portarsela a casa. Dalla Bielorussa l’ha portata a Varsavia per darla ad un ragazzo dell’associazione. Oggi è finita all’asta, il ricavato servirà per tutto il popolo ucraino colpito dalla guerra. L’asta sarà aperta sino al 30 aprile sul sito della b42kon. Lo riporta Il Corriere dello Sport.