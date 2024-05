Milinkovic-Savic, gol e vittoria per l’ex Lazio: Al Hilal CAMPIONE della Saudi Pro League. Diciannovesimo titolo per i sauditi

L’ex centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha conquistato il titolo di campione d’Arabia con l’Al Hilal. L’ufficialità è arrivata in seguito alla vittoria di oggi per 4-1 contro l’Al Hazm, match in cui è andato a segno anche il centrocampista serbo.

Si tratta del diciannovesimo titolo della storia del club nella Saudi Pro League. Un campionato dominato per la maggior parte della stagione.