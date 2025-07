Nuova maglia Lazio, oggi la presentazione, ma le immagini erano già state anticipate: ecco cosa è successo

La Lazio presenta oggi le nuove maglie, con l’omaggio al Campidoglio, ma nella giornata di ieri, per errore, erano già circolate le immagini

Una piccola, ma significativa, gaffe ha animato la giornata di ieri in casa Lazio, anticipando le attese dei tifosi e rovinando l’effetto sorpresa per la presentazione delle nuove divise. Se in mattinata era stata annunciata con grande enfasi la cerimonia di svelamento della nuova maglia casalinga, fissata per oggi alle 10, l’imprevisto si è materializzato rapidamente. Sul sito del negozio ufficiale del club, infatti, sono stati inavvertitamente pubblicati i banner con le foto delle nuove divise, svelando così in anticipo quelle che saranno le maglie che la squadra indosserà nelle gare casalinghe e in trasferta per la stagione 2025-26. Un errore che ha fatto il giro del web, alimentando discussioni tra i sostenitori.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nell’edizione capitolina, la prima maglia, dal tradizionale colore celeste, presenterà un classico colletto a girocollo, confermando un design che richiama la tradizione e la storia del club. La divisa da trasferta, invece, sarà di colore bianco e caratterizzata da un elegante colletto a V, un tocco di modernità che si unisce alla sobrietà del bianco. Il vero tocco distintivo, e quello che ha maggiormente catturato l’attenzione e la curiosità dei tifosi, è un dettaglio geometrico tono su tono che richiamerà la pavimentazione del Campidoglio. Questo elemento non è solo un vezzo stilistico o un semplice ornamento, ma un chiaro e sentito omaggio alla città eterna, sottolineando il legame profondo e indissolubile tra la squadra biancoceleste e Roma. Un gesto simbolico che mira a rafforzare l’identità cittadina del club.

La presentazione “ufficiale” di oggi servirà probabilmente a dare i crismi dell’ufficialità a quanto già rivelato, ma il fascino della sorpresa è ormai irrimediabilmente compromesso. Nonostante questa piccola disavventura mediatica, l’attenzione si sposta ora sui dettagli delle divise e sulla loro interpretazione in campo. C’è grande attesa per vederle indossate dai giocatori e per il loro debutto sul terreno di gioco. La speranza, condivisa da tutti, è che queste nuove maglie portino fortuna alla Lazio in una stagione che, considerando il mercato bloccato e le sfide che attendono la squadra, si preannuncia complessa e priva di quei colpi di scena in entrata che di solito accendono l’entusiasmo. L’obiettivo è trasformare questa piccola “gaffe” in un elemento di discussione positiva, concentrandosi sul simbolismo e sulla speranza di una stagione ricca di successi, in cui le nuove divise possano essere testimoni di prestazioni all’altezza della storia e delle ambizioni del club.