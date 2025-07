Lazio, il tecnico Sarri prepara la lista dei convocati per il ritiro nella Capitale: la situazione

Condividi via email

Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri prepara la lista dei convocati per il ritiro nella Capitale: la situazione e i nomi

La stagione 2025-2026 della Lazio prende ufficialmente il via con il ritiro estivo, che quest’anno si svolgerà interamente a Formello, nel centro sportivo biancoceleste. Dopo anni trascorsi ad Auronzo di Cadore, la società ha scelto di rimanere nella Capitale per preparare al meglio la nuova annata. Gli allenamenti inizieranno lunedì 14 luglio e si concluderanno venerdì 26, con l’amichevole del “Terzo Memorial Sandro Criscitiello” a Frosinone contro l’Avellino, squadra militante in Serie B.

Sarri al lavoro sui convocati: chi parteciperà al ritiro

Maurizio Sarri, tornato sulla panchina della Lazio dopo le dimissioni rassegnate nel marzo 2024, è al lavoro per definire la lista dei convocati. L’allenatore toscano, noto per il suo calcio organizzato e offensivo, sta valutando attentamente chi includere nel gruppo che affronterà la preparazione estiva.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il blocco principale sarà composto dai giocatori già presenti nella rosa della scorsa stagione. Tra le novità, potrebbero rientrare anche:

Toma Basic : centrocampista croato, rientrato dal prestito al Lecce.

: centrocampista croato, rientrato dal prestito al Lecce. Matteo Cancellieri : attaccante esterno, reduce da un’esperienza al Empoli.

: attaccante esterno, reduce da un’esperienza al Empoli. Danilo Cataldi: regista romano, punto di riferimento nello spogliatoio.

Restano invece ai margini del progetto tecnico Mohamed Fares, esterno sinistro spesso frenato dagli infortuni, e Dimitrije Kamenović, difensore serbo mai realmente integrato nella rosa.

Numeri e obiettivi del ritiro

Il gruppo sarà composto da 23 giocatori di movimento, con l’obiettivo di ridurre il numero a 20 entro la fine del ritiro. A questi si aggiungeranno quattro portieri:

Ivan Provedel : titolare indiscusso e protagonista nelle ultime stagioni.

: titolare indiscusso e protagonista nelle ultime stagioni. Christos Mandas : giovane greco, seconda scelta affidabile.

: giovane greco, seconda scelta affidabile. Marco Furlanetto e Lorenzo Renzetti: portieri della Primavera, aggregati per fare esperienza.

Conclusione

Il ritiro a Formello rappresenta un momento cruciale per la Lazio, che punta a ritrovare compattezza e ambizioni dopo un’annata complicata. Con Sarri di nuovo al timone e un gruppo in via di definizione, i biancocelesti si preparano a scrivere una nuova pagina della loro storia.