Milinkovic: «Abbiamo riscattato il Derby, con la Lazio voglio la Champions»

Milinkovic-Savic dopo Lazio-Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e Dazn, ecco le sue parole:

CAMBIO – «Non ho fretta, ho detto al mister che ero un pò stanco, sono arrivato solo due giorni fa. Eravamo due a zero e in controllo, ho visto che voleva cambiarmi. Meglio così, recupero per la prossima».

RISCATTO DERBY– «Abbiamo fatto vedere dal primo minuto che non eravamo quelli del Derby, abbiamo vinto 2-1 contro una squadra che mi piace molto. Ne mancano altre 7, proviamo ad arrivare il più in alto possibile».

GOL– « Sul gol l’ho toccata, poi il VAR è il VAR, era molto al limite quindi è stato giusto vederlo con qualche minuti di troppo. Faceva freddo ma va bene così ».

ELOGI E OBIETTIVI– «A me non piace parlare di me stesso, vorrei che gli elogi arrivassero da altra gente. Io cercherò di finire al meglio la stagione puntando alle prime 4 posizioni. Sarà difficile ma ci proveremo ».