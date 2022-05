Milinkovic-Savic, contatto tra Kezman e la Lazio: Lotito chiede 100 milioni

Nelle ultime ore c’è stato un contatto tra Kezman e la Lazio per discutere di Milinkovic-Savic. Lotito fissa il prezzo

Sarà il più classico dei tormentoni estivi. Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic terrà banco in casa Lazio per tutta la durata del calciomercato e la speranza dei tifosi è ritrovarselo ancora in squadra quando inizierà il campionato.

Intanto nelle ultime ore ci sono stati degli sviluppi. Come riporta Alfredo Pedullà, c’è stato un contatto tra Kezman, agente del serbo e la Lazio. L’agente del serbo (scadenza contratto 2024) ha preannunciato il gradimento di un paio di club, tutte le strade portano a Manchester United e Paris Saint-Germain. Lotito ha memorizzato e ha ribadito che il centrocampista, reduce da una grande stagione, non si muove per una cifra inferiore ai 100 milioni. Comprensiva di bonus, ma sempre 100 milioni e da lì difficilmente si scenderà.