Milinkovic, Sarri si aspetta una reazione d’orgoglio dal serbo

Milinkovic può essere davvero l’uomo derby: Maurizio Sarri punta moltissimo sul centrocampista serbo nel match di oggi

Sergej Milinkovic. Senza alcun dubbio è lui uno dei calciatori da cui ci aspetta di più nel derby di oggi. E ad aspettarsi tanto da lui è senza dubbio Maurizio Sarri.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio considera il serbo intoccabile e punta su una sua reazione e un suo moto d’orgoglio. Il Sergente è nel pieno del mutamento della rivoluzione sarriana, dove anche i big devono correre più di prima, difendere e tornare indietro. Oggi però Sergej si vuole riprendere i gradi di intoccabile, non solo la titolarità, ma un ruolo da protagonista nel derby. Queste partite lo esaltano. Alla Roma ha segnato solo due volte, nella doppia semifinale di Coppa Italia, mai in campionato. Sono passati più di quattro anni. Quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte nel conto dei dodici precedenti. Ora è il momento di tornare decisivo. Ed è questo che Sarri spera.