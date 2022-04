Milinkovic torna a disposizione: Sarri tira un sospiro di sollievo

Dopo qualche giorno out causa influenza, Milinkovic torna a disposizione: con il Milan il centrocampista ci sarà

Sospiro di sollievo. Non può esistere espressione migliore per indicare il recupero di Sergej Milinkovic. Come sottolineato da La Repubblica, il serbo si è messo alle spalle l’influenza e con il Milan ci sarà.

Il Sergente già ieri ha ripreso a lavorare in quel di Formello e ora ha in mente solo un obiettivo: colpire il Milan, l’unica big di Serie A a cui non ha mai segnato.