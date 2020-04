Milinkovic: «Non vedo l’ora di ripartire, mi manca tutto! Ci vediamo presto» – FOTO

Milinkovic, il Sergente è tornato a parlare lanciando un messaggio sui social. Ecco le parole del serbo

Non ama parlare il Sergente Milinkovic. Alle parole ha sempre risposto in campo con i fatti. Il calcio è fermo da più di un mese e inizia a farsi sentire la mancanza. Per questo il serbo ha voluto postare un messaggio tramite il suo profilo Instagram.

«Preferisco parlare poco queste settimane in rispetto di quello che sta succedendo.

Voi come state? Sergente sta bene e non vede l’ora di ripartire. Spero che ci vediamo presto, mi manca tutto!».