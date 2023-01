Milinkovic-Luis Alberto, numeri da capogiro: Sarri ha ricomposto la coppia dei sogni

Milinkovic e Luis Alberto sono finalmente esplosi anche sotto la gestione Sarri: i loro numeri sono da capogiro

Luis Alberto e Milinkovic-Savic, la coppia d’oro della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, dal 2016 quando hanno iniziato a giocare insieme, sono i centrocampisti che hanno fornito più gol in Serie A, 187 (Sergej 51 gol e 45 assist, Luis Alberto 40 gol e 51 assist).

Il serbo è il calciatore che ha fornito più assist in stagione (8) e il centrocampista che ha partecipato a più reti (12). Dal 2015 solo Ilicic ha segnato di più del Sergente. Per quanto riguarda Il Mago, è l’unico ad aver fornito 51 assist in Serie A. Dal 2004-05 solo lui e Papu Gomez hanno servito almeno 15 assist stagionali.