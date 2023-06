Milinkovic, le parole di Kezman: «Diverse proposte dall’Arabia, ma ce ne sono altre» Le parole del procuratore del Sergente

Intervistato da El Balad, Mataja Kezman, procuratore di Sergej Milinkovic Savic, ha parlato del futuro del centrocampista della Lazio.

LE PAROLE- Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Se questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere