Milinkovic-Savic verso l’addio: ma non vuole lasciare a zero per rispetto della Lazio. Kezman ha ribadito la volontà del giocatore di voler tentare una nuova esperienza

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l’incontro annunciato tra Kezman e Lotito si sarebbe svolto tramite una conference call nella quale non si sarebbe arrivati a nessuna svolta sul rinnovo di Milinkovic, perchè non ci sarebbero i presupposti per intavolare una trattativa.

L’agente del giocatore ha ribadito la volontà di Milinkovic di voler tentare una nuova esperienza e di volerlo fare senza lasciare la Lazio a parametro zero. Per questo è necessario stabilire una strategia d’uscita per il mercato a giugno.

Per Milinkovic l’Arsenal resterebbe la meta favorita, il presidente Lotito per non rischiare di perdere il giocatore a zero spererebbe nell’arrivo di un’ offerta conveniente, e il giocatore stesso non vorrebbe creare danno alla Lazio e consentirle di guadagnare una cifra favorevole.