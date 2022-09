Milinkovic sempre più al top. Ed è sfida a De Bruyne

I numeri di Sergej Milinkovic sono sempre più da top player. E per il serbo è sfida a De Bruyne: i dettagli

In questo primo mese di una stagione un po’ particolare, Sergej Milinkovic si è già prepotentemente preso la scena. E a parlare per il serbo sono sempre e comunque i suoi numeri.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il centrocampista è già a quota 5 assist. Meglio di lui ha fatto solo De Bruyne (6 assist). L’ennesima dimostrazione di come la consacrazione a livello internazionale del Sergente sia realtà. E non a caso per lui c’è anche la top ten nella speciale graduatoria dei duelli vinti. E la sensazione è che Milinkovic abbia tutta l’intenzione di continuare a migliorarsi. Lo spettacolo è soltanto appena iniziato