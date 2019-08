Milinkovic, convocato dalla Serbia per le qualificazioni a Euro 2020

Milinkovic convocato dal ct della Serbia per le amichevoli contro Portogallo e Lussemburgo

Mancano due settimane alla pausa delle Nazionali ma in questi giorni i commissari tecnici hanno iniziato a comunicare la lista dei giocatori convocati. Tra le fila della Lazio, è arrivata la chiamata per Sergej Milinkovic-Savic. La Serbia ha inserito il centrocampista biancoceleste nella lista dei giocatori che dovranno partecipare alle prossime partite, valide per la qualificazione agli Europei del 2020, contro Portogallo e Lussemburgo, in programma il 7 e 10 settembre. Ancora lontane per il momento, con Milinkovic concentrato sull’esordio in campionato con la Sampdoria e il derby contro la Roma del primo settembre.