Milinkovic, ora testa alla Lazio. E il Real Madrid...

Il Mondiale per Sergej Milinkovic è stato una cocente delusione. Ora il serbo si concentra sulla Lazio. E sul mercato

Il Mondiale per Sergej Milinkovic è stato una cocente delusione. Ora il serbo si concentra sulla Lazio. Il Sergente infatti, come sottolineato da La Repubblica, dovrebbe tornare a disposizione il 12 dicembre, giusto in tempo per il ritiro in Turchia.

Sullo sfondo però c’è sempre il mercato. Mentre la Lazio sarebbe al lavoro per convincerlo a firmare il rinnovo, il suo agente Kezman sarebbe in giro per l’Europa per trovare qualche offerta. Il procuratore avrebbe un incontro con il Real Madrid. Gli spagnoli però al momento non sembrano disposti a investire sul centrocampista biancoceleste. L’obiettivo di Florentino Perez sarebbe Enxo Fernandez, classe 2001 e stella del Benfica e dell’Argentina. Insomma, i Blancos sembrano voler puntare sui giovani. Ma chissà che l’età che avanza per Modric e il contratto in scadenza di Kroos non possano riaprire spiragli per Milinkovic.