Milinkovic, la Lazio incrocia le dita: rischio problema all’inguine

La Lazio incrocia le dita e si augura che Milinkovic possa rientrare al più presto in gruppo. Questa mattina Sergej Milinkovic è stato visto in Paideia, sembrava potesse essere un problemino all’anca, dovrebbe invece essere – per stessa confessione del serbo a qualche tifoso – un problema all’inguine. La speranza è che non si tratti di nulla di muscolare, tra qualche giorno andrà in scena il primo test probante col Frosinone al Benito Stirpe.