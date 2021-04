Milinkovic, la Juve aziona il mirino. Interesse e valutazioni, ma resta difficile

Sergej Milinkovic Savic monitorato costantemente dalla Juve. Il Sergente piace molto al club bianconero. Le ultime

La grande stagione di Milinkovic Savic ha riacceso l’interesse delle big. Il centrocampista della Lazio è da sempre nel mirino della Juve, che adesso potrebbe affondare nuovamente il colpo. In casa bianconera, nella prossima sessione di mercato ci sarà una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Piace Locatelli ma non è da escludere un affondo per il Sergente.

Come spiega Calciomercato.com, è probabile che da Torino provino a lanciare un’offerta, ma la situazione non è facile. Il suo valore di mercato post Covid si aggira attorno ai 60 milioni ma Lotito ne vorrebbe almeno 80: una cifra troppo alta per le casse bianconere.