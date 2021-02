Milinkovic: «Non vedevamo l’ora di arrivare fino a qua. I tifosi ci caricano»

Milinkovic ha parlato nel pre partita del match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco: queste le sue dichiarazioni

A Lazio Style Radio ha affermato: «Si gioca contro i più forti, quindi siamo tutti molto motivati e non vedevamo l’ora di arrivare fino a qua. Dobbiamo fare una partita senza molte pressioni. Abbiamo tanto rispetto per il Bayern Monaco, che sono i più forti in Europa. Il nostro gioco quest’anno dipende tutto da dietro e nelle ultime partite abbiamo fatto una buona costruzione. Peccato che lo stadio è vuoto questa sera e speriamo che finisca presto tutto questo casino. La carica che i tifosi ci danno a Formello ci dà una spinta in più».

Intervenuto, poi, ai microfoni di Sky Sport ha detto: «Con tutti i miei compagni non vedevamo l’ora che arrivasse questa giornata e speriamo di fare una bella partita. Sappiamo che giochiamo contro la squadra più forte in Europa e per questo dobbiamo essere tranquilli e contenti che siamo arrivati fino a qui, facendo una partita senza pressione. Dobbiamo essere tranquilli, fare nel miglior modo e giocare senza pensieri e senza pressioni».