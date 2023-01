Milinkovic, il sergente dedica il gol alla compagna – FOTO

Milinkovic, il sergente appena siglato il gol del momentaneo 1-0 dedica la rete a una persona speciale ovvero alla compagna Natalija

Il gol non solo ha sbloccato il match contro il Milan ma è stata una vera e propria liberazione per Milinkovic Savic. Il serbo infatti realizza questa sera la sua prima rete in carriera ai rossoneri, e la dedica dopo il gol non poteva che essere alla sua compagna Natalija che immortala il dolce momento con una stories su Instagram