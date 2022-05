Milinkovic, il Manchester United si defila: un altro centrocampista nel mirino

Calciomercato Lazio: il Manchester United si sarebbe defilato nella corsa a Milinkovic-Savic. I Red Devils avrebbero un altro obiettivo

Sergej Milinkovic-Savic è da tempo sulla lista della spesa del Manchester United. Con l’arrivo del nuovo manager Ten Hag, però, gli obiettivi del club inglese sarebbero cambiati.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il neo allenatore dei Red Devils preferirebbe un centrocampista più muscolare e di corsa e avrebbe posto N’Golo Kante come primo obiettivo per la mediana. Si defila così l’ipotesi Manchester United per Milinkovic.