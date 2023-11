Milinkovic, il ct della Serbia in conferenza stampa spiega le ragioni che lo hanno spinto ad escludere l’ex biancoceleste

A pochi giorni dalle sfide con Belgio e Bulgaria, il ct della Serbia Stojkovic rilascia in conferenza stampa le dichiarazioni in merito alla non convocazione di Milinkovic in Nazionale. Le sue parole

PAROLE – Sergej ha problemi con i legamenti del ginocchio