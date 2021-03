Milinkovic in gol, ma non solo. 4 serbi in rete: eguagliato un record

In gol Milinkovic Savic nella 27esima giornata di Serie A, ma non solo: sono quattro i serbi in rete nel campionato

Milinkovic Savic ma non solo: sono quattro i giocatori serbi andati in gol in questa 27esima giornata di Serie A (non ancora terminata). Oltre al Sergente, i connazionali andati in rete sono Lazovic, Djuricic e Vlahovic.

Eguagliato un record, quello della decima giornata dello scorso campionato.