Milinkovic, gol e presenze: quanti record da infrangere!

Milinkovic si prepara per Lazio-Bologna nonostante le insistenti voci di mercato. Gol e presenze: quanti record da battere

Quello di Milinkovic è il nome più chiacchierato del mercato, ma di fatto il gigante serbo sta preparando Lazio-Bologna per giocare da protagonista. Come riporta il Corriere della Sera, il centrocampista è pronto ad abbattere più di un record: bastano infatti 7 gol per scavalcare Garlaschelli e Pandev e 10 gare per sorpassare Mauri (che ne ha 303) in fatto di presenze.

Sergej ha all’attivo 294 presenze e 58 gol, numeri che nessun centrocampista aveva mai raggiunto nella storia biancoceleste. Potrebbe diventare inoltre lo straniero più prolifico: davanti a lui solo Pandev (63 gol) e Klose (64).