Sergej Milinkovic Savic si rilassa sulla neve: giornata di relax in dolce compagnia per il centrocampista serbo

In attesa di tornare in campo a Formello per preparare le prossime sfide, Sergej Milinkovic Savic si rilassa sulla neve. Il centrocampista biancoceleste ha passato una giornata insieme alla compagnia, Natalija, divertendosi in montagna.

Il serbo ricarica in questo modo le pile per le prossime importanti sfide che attendono la Lazio.