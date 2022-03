Milinkovic, maglia da titolare in Danimarca-Serbia

Maglia da titolare per Sergej Milinkovic in Danimarca-Serbia, amichevole internazionale in programma oggi in quel di Copenaghen

Maglia da titolare per Sergej Milinkovic in Danimarca-Serbia, amichevole internazionale in programma oggi in quel di Copenaghen.

Il centrocampista della Lazio agirà da trequartista con Tadic alle spalle dell’unica punta Mitrovic nel 4-3-2-1 scelto dal commissario tecnico Stojkovic. Una posizione un po’ inusuale e nuovaper il Sergente, che in Nazionale però è abituato a doversi adattare.