Milinkovic a Dazn: «Tifosi? Sono sempre con noi, adesso siamo noi che dobbiamo fargli vedere che ci siamo»

Intervenuto ai microfoni di Dazn post gara, il Sergente della Lazio, Milinkovic, ha parlato del gol fatto all’Olimpico e del supporto dei tifosi. Le sue parole:

PAROLE– «Gol di rabbia, sicuro un gol per la vittoria sarebbe stato più bello. Ci teniamo questo punto e non molliamo nelle prossime tre partite. Mentalmente siamo andati giù dopo il gol del pareggio, dobbiamo crescere e imparare a entrare nel secondo tempo come se non fosse successo niente. Si va a casa a testa alta, non c’è spazio per andare giù, siamo ancora lì, ci mancano tre partite e dipende tutto da noi. Tifosi? Sono sempre con noi, adesso siamo noi che dobbiamo fargli vedere che ci siamo e che possono contare su di noi. Anche oggi abbiamo fatto bene ma abbiamo preso due gol che non dobbiamo prendere, prendiamo un punto e ci prepariamo a non mollare nelle ultime tre»