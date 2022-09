Milinkovic, 300 presenze con la Lazio: oggi la consegna del riconoscimento

Milinkovic, 300 presenze con la Lazio: nella gara di oggi contro il Verona gli sarà consegnato un riconoscimento

Milinkovic ha toccato quota 300 presenze con la Lazio, subentrando a gara in corso contro il Feyenoord. Un traguardo importante che la società vuole omaggiare con una targa speciale che gli sarà consegnata prima della gara contro il Verona, allo Stadio Olimpico, davanti a circa 35mila persone.

Il Sergente, in questa nuova stagione, si è confermato un leader indiscusso di questa squadra mandando in gol i suoi compagni per tre volte e chissà che oggi non arrivi anche il gol…