Milan, anche i rossoneri sono tutti negativi ai tamponi

Milan, tutti i giocatori – sottoposti al test del tampone, nei giorni scorsi – sono risultati negativi. Da lunedì forse allenamenti collettivi

Dopo la Lazio, anche dal Milan arrivano buone notizie. Come riportato dall’ANSA, infatti, anche i rossoneri sono risultati tutti negativi ai test del tampone dei giorni scorsi e già da lunedì potranno allenarsi collettivamente.

Un altro passo per la normalità è stato fatto, in attesa di conoscere la data in cui si tornerà a giocare sui campi della Serie A.