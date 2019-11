Milan, Serafini: «Lazio? Non sono così spaventato, i rossoneri…»

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha detto la sua sul match, in programma domenica a San Siro tra Milan e Lazio

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, si è espresso ai microfoni di Milan TV sul match di domenica sera a San Siro contro la Lazio: «Il Milan deve trovare ora un po’ di continuità di risultati. Personalmente non sono così spaventato dalle prossime partite contro Lazio, Juventus e Napoli. Il Milan è una squadra giovane che non ha nulla da perdere. In questo momento il Milan è inferiore a quelle tre, ma in questa situazione i rossoneri devono cercare di giocare più liberi di mente. Sono tre partite difficili, che però danno grande stimoli. Spero che abbiamo voglia di fare qualche impresa in queste partite».