Milan, Saelemaekers una certezza in attacco: Castillejo parte dalla panchina

Milan, nessun dubbio per Pioli nel ruolo di ala destra: Saelemaekers scavalca ancora Castillejo

Nell’ultima partita a San Siro contro la Lazio Samu Castillejo subì un infortunio già nella prima frazione di gioco, uscendo anzitempo dal rettangolo verde. L’ex Villarreal ha perso qualcosa nelle gerarchie di Stefano Pioli, che dallo scorso gennaio gli ha spesso preferito Alexis Saelemaekers. Il classe 1999, nazionalità belga, ha avuto un ambientamento rapidissimo a Milano, e già dopo il lockdown aveva ben figurato, per poi prendersi definitivamente il ruolo di titolare come ala destra, complici anche gli infortuni di Castillejo. Quest’ultimo è entrato in campo e ha risolto a Marassi al sfida contro la Sampdoria dieci giorni fa, ed è stato spesso usato in questo avvio di stagione come arma da giocare a gara in corso. Questa sera dunque Pioli dovrebbe dare ancora una volta fiducia ad uno dei suoi tantissimi giovani, preferendolo ad un “senatore”. Del resto Saelemaekers è in un ottimo momento di forma e viene tra l’altro da una rete importante a Reggio Emilia contro il Sassuolo.