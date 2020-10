Milan Roma termina 3-3: disastro Giacomelli, inventa due rigori

L’arbitro Giacomelli, resosi celebre per il famoso rosso ad Immobile nel 2017, è stato protagonista in negativo del match tra Milan e Roma.

Termina 3-3 il posticipo serale di Serie A tra Milan e Roma, disputato a San Siro e deciso dalla doppietta di Ibrahimovic e il gol di Saelemakers da una parte e quelle di Dzeko, Veretout e Kumbulla dall’altra. Il vero protagonista del match, però, è stato il fischietto di Trieste, Piero Giacomelli. Il direttore di gara, celebre per il cartellino rosso che sventolò in faccia a Ciro Immobile in Lazio-Torino del 2017, nel corso di un’azione in cui avrebbe dovuto invece fischiare calcio di rigore in favore dei biancocelesti per un fallo di mano di Iago Falque, nel corso del match del Meazza ha letteralmente inventato due calci di rigore, uno per parte. Il episodio sanzionato è il contrasto tra Bennacer e Pedro: in realtà è l’attaccante a colpire il centrocampista del Milan. Il secondo è anche più grave: Calhanoglu cade in area, contrastato da Mancini. Il fallo è inesistente. In entrambi i casi, l’arbitro non ha voluto consultare il VAR.