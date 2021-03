Serie A, il Napoli supera il Milan. L’Inter ringrazia e va a +9

Il Napoli espugna San Siro e influenza indirettamente la corsa Scudetto. Il Milan vede scappare l’Inter a +9

A 11 partite dal termine del campionato, il distacco tra Inter e Milan si fa più ampio. Sono 9 i punti tra la capolista e i rossoneri, battuti in serata dal Napoli. Gattuso fa lo sgambetto ai colori di una vita e assottiglia le speranze della squadra di Pioli di raggiungere l’Inter.

Il match viene deciso da un gol di Politano, in seguito a una transizione positiva con ripartenza del Napoli. Zielinski serve in profondità l’esterno azzurro, che batte Donnarumma con un destro non irresistibile. Il Milan reclama per un calcio di rigore per fallo di Bakayoko su Theo Hernandez, ma dopo il consulto del Var, Pasqua decide di non assegnarlo. Nel finale espulso Rebic per aver detto qualche parola di troppo all’arbitro.