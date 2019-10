Il Milan manca l’aggancio alla Lazio, beffato nel finale dal Lecce

Pareggio pirotecnico a San Siro tra Milan e Lecce, torna al gol Piatek ma non basta a Pioli per portare a casa i tre punti

Non riesce al Milan l’aggancio alla Lazio. La squadra di Pioli, alla sua prima sulla panchina rossonera, si fa rimontare per due volte dal Lecce di Liverani.

I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con una bella rete di Calhanoglu, tantissime le occasioni per il Milan che però non riesce a concretizzare. Nella ripresa il Lecce pareggia grazie al rigore realizzato, sulla ribattuta, da Babacar. Piatek porta di nuovo in vantaggio i rossoneri che poi in pieno recupero subiscono ancora la rimonta con un gol bellissimo di Calderoni. Il Milan rimane perciò dietro ai biancocelesti a 10 punti.