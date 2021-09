Milan Lazio, settore ospiti quasi esaurito: esodo biancoceleste

Quasi esaurito il settore ospiti di San Siro per Milan Lazio: ecco quanti biglietti sono stati venduti a oggi

L’attesa per Milan Lazio sta ormai per finire. E, allo stadio San Siro, ci sarà senza alcun subbio una nutrita presenza biancoceleste. Infatti, come rivelato da Il Corriere dello Sport, il settore ospiti è quasi esaurito.

Va detto chsono attesi più di 30 mila tifosi rossoneri, ma, a tre giorni dalla partita, sono circa 1700 i biglietti acquistati dai laziali (20 euro per il terzo anello, necessario il Green pass). Al momento ne rimangono poco più di 300 per un totale di 2000 posti disponibili.