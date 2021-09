Milan Lazio, Sconcerti: «Ecco quale strategia deve usare Sarri»

Mario Sconcerti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per dire la sua sul big match di domenica tra Lazio e Milan

La Lazio di Sarri questo weekend è davanti al primo scontro diretto della stagione. I biancocelesti affronteranno a San Siro il Milan di Pioli che lo scorso anno ha fatto vedere grandi cose. Sul big match e sulle possibili scelte dell’allenatore biancoceleste, Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha detto:

«E’ una grande squadra con un grande allenatore e non deve avere paura di attaccare. A me sembra che Anderson e Pedro siano due ali incostanti, certamente di talento ma non costanti. Ma credo si noterà più avanti. Domani credo che sia corretto andare per attaccare il Milan, così lo sorprenderesti. Bisogna vedere come sta l’avversario poi. Io credo però che possa vincere il Milan».