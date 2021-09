Il baricentro basso tallone d’Achille di Sarri: il dato inequivocabile

Con il Milan il baricentro medio è stato di appena 39.8 metri: un dato che testimonia le grandi difficoltà dei biancocelesti

Nella sconfitta di San Siro contro il Milan per la Lazio di Sarri non ha funzionato quasi nulla. Ma il tarlo più grande dell’allenatore ex Juventus è la questione relativa al baricentro, vero e proprio mantra del Sarrismo. Come riporta il Corriere dello Sport. il tecnico toscano batte molto su questo tasto: squadra corta e movimenti sincronizzati della linea difensiva. E se con Empoli e Spezia il dato si attestava sui 51.8, contro gli uomini di Pioli il meccanismo è andato completamente in tilt.

Come sottolineato dallo stesso Sarri nel post partita, il dato sul baricentro testimonia le difficoltà della gara: 39.8 metri, un passo indietro di circa 12 metri. Troppi. Il cantiere è ancora apertissimo.