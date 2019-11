Milan Lazio, le probabili formazioni: tornano Lazzari e Leiva. In difesa…

Milan-Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Pioli per il match della 11^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

SERIE A – Milan-Lazio probabili formazioni / Milan-Lazio stadio ‘Giuseppe Meazza’ domenica 3 novembre ore 20.45.

Tutti in campo a Formello in vista delle prove tattiche per il match contro il Milan che attende i biancocelesti domenica. Mister Inzaghi ha lavorato con il gruppo al completo e gli unici dubbi nascono in difesa. Acerbi giocherà di sicuro ma potrebbe essere affiancato da Bastos e Luiz Felipe (al posto di Patric e Radu). A destra invece ci sarà Lazzari dal primo minuto con Lulic a sinistra. Ritorno di Leiva a centrocampo con Milinkovic da un lato e Luis Alberto dall’altro. In attacco confermata la presenza di Ciro Immobile, in campo anche Correa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Reina, Donnarumma, Conti, Gabbia, Kessié, Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Borini, Rebic, Leao. All.: Pioli

Squalificati: nessuno

Diffidati: Calhanoglu

Indisponibili: Rodriguez, Caldara, Musacchio.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. A disp.: Guerrieri, Radu, Patric, Vavro, Lukaku, Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Diffidati: Acerbi

Indisponibili: Proto