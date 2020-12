Milan Lazio, probabili formazioni: out Acerbi, Caicedo accanto ad Immobile

Milan Lazio sarà l’ultima gara del 2020. Le due squadre si sfideranno alle ore 20.45 tra le mura di San Siro: le probabili formazioni

La Lazio chiude il 2020 tra le mura di San Siro, contro il Milan. Domani, le due squadre si scontreranno alle 20.45, per la 13^ giornata di Serie A, Inzaghi e Gattuso saranno costretti a rimaneggiare le formazioni per far fronte alle numerose assenze. Di seguito, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hauge; Leao. All.: Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi