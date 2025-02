Verso Milan-Lazio, la probabile formazione dei rossoneri: dubbio in attacco per Conceicao

Condividi via email

Analizziamo quella che potrebbe essere la formazione schierata da Conceicao per la sfida di domenica tra Milan e Lazio

Domenica Milan e Lazio si affronteranno in quella che sarà la 27° giornata del campionato di Serie A, con le due squadre che sono alla ricerca di un immediato riscatto. Ci sono ancora dei dubbi di formazione da risolvere da entrambe le parti, con i rossoneri che dovranno rinunciare ancora a Loftus-Cheek e Walker.

Dubbi anche in attacco per Conceicao, con il ballottaggio tra Leao e Musah che al momento vede favorito il portoghese. In attesa di conoscere quelle che saranno le scelte definitive, vediamo di seguito la probabile formazione del Milan.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao.