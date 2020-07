Milan, verso la Lazio: preoccupa Castillejo, ok Theo Hernandez

Milan, Pioli perde Castillejo in vista della Lazio. Il giocatore sarà sottoposto ad esami clinici nelle prossime ore

Si va verso Lazio-Milan e i due allenatori fanno la conta degli indisponibili. Problemi non solo per Inzaghi che dovrà rinunciare a molti suoi big, ma anche per Pioli. Ad impensierire il mister dei rossoneri è soprattutto la condizione di Castillejo che, stando a quanto riportato da Sky – ieri ha lasciato anzitempo la sessione di allenamento per un infortunio. Nelle prossime ore, sarà valutata la sua condizione, ma quasi sicuramente salterà la trasferta di Roma.

Allarma rientrato per Theo Hernandez, invece, che ha riportato una forte contusione alla tibia, ma non sembra comunque a rischio.