Milan Lazio, Pioli punta su Calabria a centrocampo? Le ultime

Secondo Sky Sport Davide Calabria potrebbe giocare nel ruolo inedito di centrocampista contro la Lazio: le ultime da Milanello

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha parlato della situazione legata ai tanti indisponibili del Milan per il match di mercoledì contro la Lazio, uno su tutti Tonali che potrebbe essere sostituito da Calabria:

«Domani test fondamentale per Tonali dopo l’infortunio che l’ha costretto ad uscire contro il Sassuolo a fine primo tempo. Qualora l’ex Brescia non dovesse recuperare potrebbe essere dirottato a centrocampo Calabria, che ha già giocato in quel ruolo, o Calhanoglu ma Pioli non lo vorrebbe spostare dalla trequarti».