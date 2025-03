Milan Lazio, espulso Pavlovic per fallo su Isaksen: rossoneri in dieci a venti minuti dalla fine!

Condividi via email

Milan Lazio, momento clou della partita del Meazza con i rossoneri che restano in inferiorità numerica per il rosso all’ex Salisburgo

Cambia il parziale tra Milan e Lazio, con il match che torna in perfetta parità grazie al pari dei rossoneri con Chukwueze che di testa non da scampo a Provedel. La squadra di Conceicao quindi non risente della inferiorità numerica, visto che al 67′ era stato espulso Pavlovic al quale è stato punito con il rosso diretto il fallo commesso a Isaksen