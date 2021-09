Milan Lazio: importanti novità su Giroud, i dettagli

Arrivano novità importanti noivtà in vista di Milan Lazio: Giruod è negativo al tampone, a comunicarlo la società rossonera sul suo sito

Novità importanti in vista di Milan Lazio. Il club rossonero ha comunicato con una nota ufficiale la negatività al Covid di Olivier Giroud. Ecco il comunicato della società rossonera che ha rivelato l’esito del tampone effettuato oggi all’attaccante francese. Resta comunque difficile una sua presenza in campo contro i biancocelesti ma se tutto va per il verso giusto può essere convocato per andare almeno in panchina.

IL COMUNICATO UFFICIALE – «AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva».