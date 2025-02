Verso Milan-Lazio, ecco dove vederla in tv

Condividi via email

E’ tutto pronto per il big match di domenica tra Milan e Lazio, in quella che sarà sicuramente una delle sfide di questa giornata che attirerà di più

Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida di San Siro tra Milan e Lazio, con le due squadre che vengono da un periodo negativo e che di conseguenza, andranno alla ricerca di un immediato riscatto. I rossoneri dovranno ancora capire se sulla loro panchina ci sarà ancora Conceicao o se, invece, dovranno assistere ad un nuovo colpo di scena.

I biancocelesti non stanno vivendo lo stesso momento negativo dei rossoneri, ma il pareggio contro il Venezia e l’eliminazione dalla Coppa Italia potrebbero suonare come un campanello d’allarme che andrebbe silenziato all’istante. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN domenica 2 marzo, con collegamento a partire dalle ore 20:30.