Milan Lazio Conceicao: «Arbitri? Non cerco alibi, ma contro il Bologna tante situazioni dubbie»

Milan Lazio, le parole di Sergio Conceicao in vista della sfida di domani: «Contro il Bologna molti errori arbitrali»

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza in vista di Milan Lazio: il tecnico rossonero ha parlato anche di errori arbitrali capitati nell’ultima partita contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

ARBITRI – «Voi non vedete o non volete vedere, però rispetto i giornalisti con le opinioni vere, vere. Ho visto tante cose, viste e riviste. Il gol preso a Bologna è un fallo. Non ci aggrappiamo a questo ma è così. A noi serve più leggerezza ed equilibrio in spogliatoio. Anche gli errori, sono stati dei momenti di distrazione ed episodi. Però ci sono situazioni che dipendono da altri e non sempre solo da noi. Anche il secondo gol, la palla era fuori a Bologna e l’ho visto io che ero nella linea laterale. Però sono sicuro che le cose girano».