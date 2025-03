Milan Lazio, a centrocampo Mateo “Guendovunque”: Baroni si affida al suo leader

Milan Lazio, a centrocampo Mateo Guendouzi sarà ancora un punto fermo di Baroni: per il tecnico il francese è uno dei leader della squadra

Questa sera in Milan Lazio a San Siro Marco Baroni si affida ancora una volta a Mateo Guendouzi, leader biancoceleste per esempio e costanza: un calciatore a cui il tecnico non rinuncia mai se è possibile. Di seguito le parole di Giulio Cardone e Tommaso Fefé a la Repubblica.

PAROLE – «A centrocampo, confermatissimo il leader Guendouzi: fosse per il francese, le giocherebbe davvero tutte e Baroni lo accontenta perché ha bisogno della sua personalità. Il rientro di Vecino, stasera in panchina, consentirà qualche rotazione in più anche in vista dell’impegno in Europa League contro il Victoria Plzen giovedì. “Guendovunque” giocherà in tandem con Rovella, altro punto fermo della Lazio di Baroni».